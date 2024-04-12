Шольц назвал условие разговора с Путиным

Шольц поговорит с Путиным, когда РФ поймет необходимость вывода войск с Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Tageszeitung назвал условие разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это произойдет, когда Москва поймет необходимость прекращения боевых действий и вывода войск с Украины.

Политик отметил, что переговоры полезны, когда есть возможность изменить ситуацию. Он не исключил дальнейших дискуссий в будущем.

На вопрос о том, когда именно это может произойти, Шольц ответил уклончиво, заявив, что переговоры будут, когда им придет время.

«В любом случае, когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска», — сказал канцлер.

Ранее Шольц заявил, что Германии еще долго придется поставлять оружие Украине, конфликт будет долгим. Он подчеркнул, что понимает опасения граждан насчет возможной эскалации конфликта, но придерживается цели не допустить победы России.