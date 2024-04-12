Шольц предрек Германии долгие поставки оружия Украине

Шольц: Германии еще долго придется поставлять оружие Украине

Германии еще долго придется поставлять оружие Украине, конфликт будет долгим. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Tageszeitung.

Шольц прокомментировал продолжающуюся военную помощь Запада Украине. Он подчеркнул, что понимает опасения граждан насчет возможной эскалации конфликта, но придерживается цели не допустить победы России.

«Быстро стало ясно, что это не будет короткий конфликт. Нам еще долго придется поставлять на Украину оружие и боеприпасы», — заявил политик. Он отметил, что Германия будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо. Шольц также добавил, что политика разрядки бывших канцлеров ФРГ Вилли Брандта и Гельмута Шмидта включала в себя укрепление военного потенциала Германии и высокие расходы на оборону.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии за отказ поставлять крылатые ракеты Taurus. По его мнению, подобная позиция Шольца не имеет смысла.