«Отобрали у мирных жителей главное право». В России пригрозили наказанием за удары ВСУ по Херсонской области и Луганску

Омбудсмен Москалькова назвала бесчеловечными удары по Херсонской области и ЛНР

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Садовое в Херсонской области и Луганску в Луганской народной республике (ЛНР) являются бесчеловечными, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь Татьяна Москалькова омбудсмен РФ

Она выразила глубочайшие соболезнования семьям погибших и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар по селу Садовое подлейшим людоедским поступком Владимира Зеленского.

По его словам, атаками на Херсонскую область и Луганск Зеленский «сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце — Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран».

В России пригрозили наказать всех причастных к обстрелу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что все причастные к обстрелу Луганска и села Садовое в Херсонской области будут наказаны в соответствии с законом. По ее словам, удары по населенным пунктам в Луганске, Херсонской, Белгородской и других областях не имеют военного смысла.

Все эти чудовищные злодеяния киевской хунты и ее западных кураторов тщательно фиксируются российскими правоохранительными органами. Нет никаких сомнений в том, что причастные к ним лица понесут неотвратимое заслуженное наказание Мария Захарова официальный представитель МИД России

Российские военные отомстят на поле боя за удар по селу Садовое, пообещал сенатор от региона Игорь Кастюкевич. По его словам, гражданам западных стран пора осознать, что именно их налогами оплачено оружие для атак.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия вынуждена будет ответить на удар американскими ракетами ATACMS по Луганску. По словам парламентария, Россия должна бить по целям, уничтожение которых позволит предотвратить атаки на мирные города. Это может быть чревато разрушением инфраструктуры Украины.

Что известно об ударах по Херсонской области и Луганску?

Вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал, погибли более двух десятков жителей.

Глава региона заявил, что погибли 22 человека, еще 15 пострадали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам Сальдо, первый удар по магазину был нанесен корректируемой авиабомбой, второй удар — с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом корректируемая авиабомба была французского производства.

Следственный комитет (СК) России заявил, что устанавливает обстоятельства обстрела.

Утром 7 июня серия взрывов также произошла в Луганске. В жилом районе города прозвучало семь детонаций. В результате атаки обрушился подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска. По последним данным, пострадали 57 человек, четверо погибли.

