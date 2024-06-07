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14:12, 7 июня 2024Россия

В России пообещали ответить на удар ATACMS по Луганску

Депутат Чепа: удары по Луганску толкают нас к ответным действиям

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия вынуждена будет ответить на удар американскими ракетами ATACMS по Луганску, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что, к сожалению, это может сказаться на жизни простых людей.

«Действия Запада носят все более террористический характер: атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) их оружием осуществляются по гражданским целям, — сказал политик. — Это толкает нас к ответным действиям. К сожалению, это эскалация конфликта. К сожалению, это может осложнить избирательное применение оружие с нашей стороны».

По словам Чепы, Россия должна бить по целям, уничтожение которых позволит предотвратить атаки на мирные города. Это может быть чревато разрушением инфраструктуры Украины.

«Это может сказаться на жизнях простых людей, которые не повинны в этом конфликте. Но мы должны обеспечивать свою безопасность, о чем говорили еще в 2021 году. А Запад продолжает эту эскалацию», — заключил депутат.

Серия взрывов произошла в Луганске утром 7 июня. В жилом районе города прозвучало семь детонаций, в результате начался пожар. В Министерстве здравоохранения ЛНР сообщили о 35 пострадавших.

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