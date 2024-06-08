В России пообещали отомстить ВСУ за удар по херсонскому селу

Сенатор Кастюкевич: Россия отомстит ВСУ на поле боя за удар по селу Садовое

Российские военные отомстят на поле боя Вооруженным силам Украины (ВСУ) за удар по селу Садовое в Херсонской области, пообещал сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причем не в мирных кварталах, а на поле боя. Убежден, пощады им не будет», — заявил Кастюкевич.

По его словам, гражданам западных стран пора осознать, что именно их налогами оплачено оружие для атак.

Вечером в пятницу, 7 июня, ВСУ обстреляли село Садовое в Херсонской области. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. По последним данным, не выжили 22 человека, еще 15 пострадали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что первый удар по магазину был нанесен корректируемой авиабомбой французского производства, второй — с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Следственный комитет (СК) России заявил, что устанавливает обстоятельства атаки.