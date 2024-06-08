Москалькова осудила украинские удары по Херсонской области и ЛНР

Омбудсмен Москалькова осудила удары ВСУ по Херсонской области и ЛНР

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР) являются бесчеловечными, написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь», — заявила омбудсмен, выразив соболезнования семьям погибших.

Вечером 7 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о 19 погибших и пятерых раненых при обстреле со стороны ВСУ села Садовое. Позже число жертв увеличилось до 22. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

В тот же день Луганск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. По предварительным данным, украинская армия выпустила не менее шести американских баллистических ракет ATACMS. Погибли шесть человек, более 60 граждан ранены.