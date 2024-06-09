Орбан заявил о желании Запада вернуться в 90-е для эксплуатации России

Орбан: на Западе встали на тропу войны с Россией ради денег

Западные страны хотят нанести России поражение в конфликте на Украине военным путем и добраться до ее богатств, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу Hír TV.

По его словам, многие на Западе хотели бы вернуться в 1990-е, когда европейцы «беспрепятственно внедрились в российскую экономику». Тогда Россию и Украину пытались эксплуатировать, но русские в итоге «взяли все в свои руки и перестроили на свой собственный лад», считает Орбан.

Он добавил, что страны, желающие нанести Москве военное поражение, мечтают о великой перестройке на Востоке и встали на тропу войны с Россией ради денег, влияния и власти.

Ранее Орбан рассказал об угрозе превращения конфликта на Украине в мировую войну. Венгерский премьер уверен, что в истории каждого вооруженного конфликта был момент, после которого не было обратного пути, и сейчас мир приближается к этой точке.