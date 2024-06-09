Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:59, 9 июня 2024Мир

Орбан заявил о желании Запада вернуться в 90-е для эксплуатации России

Орбан: на Западе встали на тропу войны с Россией ради денег
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Szilard Koszticsak / Pool / Reuter

Западные страны хотят нанести России поражение в конфликте на Украине военным путем и добраться до ее богатств, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу Hír TV.

По его словам, многие на Западе хотели бы вернуться в 1990-е, когда европейцы «беспрепятственно внедрились в российскую экономику». Тогда Россию и Украину пытались эксплуатировать, но русские в итоге «взяли все в свои руки и перестроили на свой собственный лад», считает Орбан.

Он добавил, что страны, желающие нанести Москве военное поражение, мечтают о великой перестройке на Востоке и встали на тропу войны с Россией ради денег, влияния и власти.

Ранее Орбан рассказал об угрозе превращения конфликта на Украине в мировую войну. Венгерский премьер уверен, что в истории каждого вооруженного конфликта был момент, после которого не было обратного пути, и сейчас мир приближается к этой точке.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Отобрали у мирных жителей главное право». В России пригрозили наказанием за удары ВСУ по Херсонской области и Луганску

      На Украине сообщили о взрыве в Николаеве

      Орбан заявил о желании Запада вернуться в 90-е для эксплуатации России

      В Швеции провели церемонию чествования Ибрагимовича

      Обновление Windows сломало GTA V

      Медведев назвал Шольца ничтожеством и призвал его покаяться

      Медведев обвинил США и НАТО в управлении Украиной

      Российские военные нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

      Премьер Дании прокомментировала нападение на нее

      В работе Telegram произошел массовый сбой. Он продлился полтора часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше