Орбан рассказал об угрозе превращения конфликта на Украине в мировую войну

Орбан заявил об угрозе превращения конфликта на Украине в мировую войну

Россия не страна третьего мира, а по праву самое крупное государство с мощной военной промышленностью. Об этом рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Не стоит дергать русских за усы: на каждый шаг Запада последует ответ», — предупредил Орбан западные страны.

5 июня во время общения с журналистами президент России Владимир Путин напомнил о праве Москвы поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.

По словам политика, РФ может поставить свое оружие противникам США в любой точке мира, и «это не пропаганда». Если Москва действительно так ответит Штатам и передаст оружие Кубе или странам Африки, то число жертв конфликтов по всему миру увеличится, «ситуация везде станет более напряженной».

Орбан уверен, что в истории каждого вооруженного конфликта был момент, после которого не было обратного пути, и сейчас мир «приближается к этой точке».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что поставки Западом оружия для ударов по России не останутся без ответа.

В свою очередь, экс-глава США Дональд Трамп подчеркнул, что развитие ситуации на Украины, удары Вооруженных сил Украины по России, и разговоры о применении ядерного оружия ведут к приближению третьей мировой войны.