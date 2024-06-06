В Кремле высказались об ответе на поставки Западом оружия для ударов по России

Песков: поставки Западом оружия для ударов по России не останутся без ответа

Поставки Западом оружия для ударов по России не останутся без ответа. О планах предпринять ответные меры заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, попросивших прокомментировать слова российского лидера о возможных симметричных поставках оружия противникам Запада.

«Последствия обязательно будут», — высказался на тему ответа России Песков.

5 июня во время общения с журналистами президент России Владимир Путин напомнил о праве Москвы поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.