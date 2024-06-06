Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 6 июня 2024Россия

В Кремле высказались об ответе на поставки Западом оружия для ударов по России

Песков: поставки Западом оружия для ударов по России не останутся без ответа

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Поставки Западом оружия для ударов по России не останутся без ответа. О планах предпринять ответные меры заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, попросивших прокомментировать слова российского лидера о возможных симметричных поставках оружия противникам Запада.

«Последствия обязательно будут», — высказался на тему ответа России Песков.

5 июня во время общения с журналистами президент России Владимир Путин напомнил о праве Москвы поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта личность застреленного в Москве мужчины

      Песков отказался назвать получателей оружия для ударов по объектам Запада

      Чернышенко оценил законность выступления российских спортсменов на Олимпиаде

      Американский брокер перевел счета некоторых россиян в режим «только закрытие»

      На Украине назвали самые тяжелые для ВСУ направления

      В украинском регионе сообщили о 20-часовых отключениях электричества

      Песков оценил реакцию Японии на слова Путина

      США могут запретить все российские товары. Как это ударит по экономике России?

      В России запустили необычный проект к Дню русского языка

      Бузова подняла цены на выступления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше