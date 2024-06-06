Трамп заявил о приближении третьей мировой войны из-за ситуации на Украине

Трамп: удары Украины по России ведут к третьей мировой войне

Развитие ситуации на Украины, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России, и разговоры о применении ядерного оружия ведут к приближению третьей мировой войны. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Мы ближе к третье мировой войне. Посмотрите, что происходило в последние несколько дней», — сказал он.

Кандидат на пост американского лидера указал, что «Украина теперь говорит об ударах по России», а президент России Владимир Путин «говорит про ядерное оружие». По его словам, глава США Джо Байдена в ответ на эти события «не знает, что сказать».

«Но все эти вещи в итоге приведут к третьей мировой войне. Я урегулирую ситуацию вокруг Украины и урегулирую ее быстро. Этого никогда бы не было», — заверил политик.

Ранее Путин затруднился ответить на вопрос про возможные перемены в политике США по Украине, если к власти придет Трамп. Однако он отметил, что обвинения в его адрес нелепы и являются частью внутриполитической борьбы между республиканцами и демократами.