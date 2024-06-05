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20:40, 5 июня 2024Мир

Путин назвал нелепыми обвинения в адрес Трампа

Путин: обвинения в адрес Трампа нелепы, это результат политической борьбы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал нелепыми обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом глава государства заявил на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

По его словам, преследование Трампа является использованием судебной системы для внутриполитической борьбы в США. «Для России, всего мира и в самих США очевидно, что судебное преследование Трампа идет по политическим мотивам», — констатировал президент.

Ранее Путин и подавший в отставку премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора договорились о продолжении конструктивного личного взаимодействия. Российский лидер также поздравил партию Моди с победой на парламентских выборах.

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      Виктория Кондратьева
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