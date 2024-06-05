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18:45, 5 июня 2024Мир

Путин договорился с Моди о продолжении конструктивного взаимодействия

Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного личного взаимодействия
Нарендра Моди

Нарендра Моди. Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Президент России Владимир Путин и подавший в отставку премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора договорились о продолжении конструктивного личного взаимодействия. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

«Стороны также условились продолжать конструктивное личное взаимодействия», — отметили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер поздравил партию Моди с победой на парламентских выборах, которая стала отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди и его правительство подали в отставку по итогам парламентских выборов, чьи итоги были объявлены 3 июня. Президент страны Драупади Мурму приняла отставку и обратилась к Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу до вступления в должность нового правительства.

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