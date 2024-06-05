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12:42, 5 июня 2024Мир

Премьер-министр Индии подал в отставку

Премьер-министр Индии Моди подал в отставку по итогам выборов
Нарендра Моди

Нарендра Моди. Фото: Adnan Abidi / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и его правительство подали в отставку по итогам парламентских выборов, чьи итоги были объявлены 3 июня. Об этом сообщается на странице президента страны Драупади Мурму в социальной сети X.

«Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров. Президент приняла отставку и обратилась к Нарендре Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу до вступления в должность нового правительства», — отмечается в заявлении.

Парламентские выборы в Индии прошли с 19 апреля до 1 июня включительно. Так как в стране насчитывается около одного миллиарда избирателей, голосование было поделено по разным регионам на семь этапов. Окончательные итоги голосования были представлены 3 июня, согласно которым побеждает партия Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП).

Вопреки ожиданиям аналитиков о получении более 330 мест в нижней палате парламента и достижении исторической победы БДП получила лишь 240 мест, что стало ее худшим результатом за 15 лет. Предполагается, что Моди придется формировать коалиционное правительство.

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      Максим Габриелян
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