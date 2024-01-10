Бывший глава российского района растратил бюджетные деньги и попал под статью
В Якутии следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Таттинского района из-за строительства здания культурного центра без торгов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Экс-чиновник обвиняется по статье о превышении должностных полномочий. В отношении него также расследуется уголовное дело о растрате бюджетных средств и злоупотреблении.
По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемый без проведения торгов заключил контракт с подрядчиком на строительство здания культурного центра. Зная о допущенных нарушениях, он все равно велел подчиненным перечислить фирме 50,6 миллиона рублей. При этом строительство объекта до сих пор не завершено, а контракт расторгнут, однако деньги в бюджет не возвращены.
Ранее в Ростовской области возбудили второе дело в отношении главы администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова за коррупцию.