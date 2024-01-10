Украине предрекли дефицит боеприпасов

Военный эксперт Глазунов предрек Украине дефицит боеприпасов

Украина уже испытывает и продолжит испытывать дефицит боеприпасов, убежден военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Проблемы в области украинского вооружения он предрек в беседе с «Лентой.ру».

Ранее начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон сообщил, что цены на боеприпасы для украинской армии с февраля 2022 года увеличились примерно в 5-10 раз.

По мнению Глазунова, выступление Клаэссона в большей степени адресовано Украине — чтобы там понимали, что не стоит ожидать такой же помощи, как год-два назад.

Эксперт отметил, что США уже сокращают поставки вооружения и финансирование украинской армии, так как «американская экономика уже не может в одиночку тащить эту ношу под названием Украина, понимая при этом, что это бесперспективно». По его словам, США привыкли вкладывать туда, где есть перспектива на 100 процентов. Поэтому Штаты хотят переложить всю финансовую ответственность за Украину на Европу, и заниматься финансированием Киева теперь будет Евросоюз.

Европа не сможет в полном объеме финансировать и обеспечивать украинскую армию вооружением, уверен собеседник «Ленты.ру».

«Конечно, подорожали боеприпасы. Почему? Потому что, а где дешевый российский газ? Ведь вся промышленность работает на энергоресурсах, которые поставлялись из России, и если их нет, то в Европе все будет дорожать, потому что сжиженный газ, который им поставляют американцы в два раза дороже, чем наш российский. Естественно поэтому промышленность буксует, и экономика буксует, и растут цены», — объяснил Глазунов.

Цены на все выросли в Европе, не только на снаряды, и дальше будут расти, а это говорит о том, что Украина будет испытывать определенный дефицит боеприпасов. Она и сейчас испытывает его, потому что натовские склады уже опустели, наверное, на 90 процентов, потому что все идет туда, и дальше будет испытывать, потому что подорожание Олег Глазунов военный эксперт

Он подчеркнул, что Украина сама не может оплачивать боеприпасы, а, значит, их должен оплачивать Евросоюз, а это увеличение военного бюджета. «А где деньги взять? Нигде. Только если налоги увеличить, но тогда взбунтуется вся Европа. И так безработица повальная, и так закрываются фирмы, маленькие заводы сейчас банкротятся в Европе, особенно во Франции, в Германии», — заключил эксперт.

Ранее лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер заявил о том, что у Киева истощаются запасы боеприпасов на фоне задержки в утверждении Конгрессом США запроса о помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 60 миллиардов долларов.