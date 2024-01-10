Европе предрекли скорую рецессию

Аналитик Мильчакова: еврозона может войти в техническую рецессию в апреле-июне

Экономика еврозоны может столкнуться с технической рецессией во втором квартале 2024 года. Говорить о скором восстановлении темпов роста ВВП региона пока не приходится, заявила ведущий аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С ее прогнозом ознакомилась «Лента.ру».

Под технической рецессией экономисты подразумевают ситуацию, при которой два квартала подряд снижаются показатели ВВП. По мнению эксперта, в первые месяцы 2024 года экономику еврозоны будет ждать «очень слабый» рост, который в апреле-июне может смениться небольшим спадом. В то же время восстановить темпы роста экономик региона выше 1 процента в годовом выражении в среднесрочной перспективе будет крайне сложно.

В Европейском центробанке прогнозируют длительное сохранение высоких процентных ставок в регионе на фоне продолжения борьбы с инфляцией. Подобная стратегия в обозримом будущем может замедлить и без того невысокие темпы экономического роста еврозоны. Постепенный же переход к восстановлению, как уточнила Мильчакова, будет происходить в первую очередь за счет роста ВВП южноевропейских государств.

Ранее аналитики Всемирного банка ухудшили собственный прогноз для экономики еврозоны. Согласно обновленным ожиданиям экспертов, ВВП региона сможет увеличиться по итогам 2024 года лишь на 0,7 процента. Новая оценка оказалась на 0,6 процентного пункта ниже предыдущей. При этом в 2025-м, согласно ожиданиям аналитиков, экономики еврозоны вырастет на 1,6 процента.