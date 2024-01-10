Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Лемешовка Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.
Указанный губернатором населенный пункт находится примерно в километре от российско-украинской границы. Украинские войска выпустили по селу более 14 снарядов, отметил Богомаз.
В результате обстрела никто не пострадал. При этом, по словам Богомаза, повреждения получили два жилых дома, производственное помещение и административное здание сельскохозяйственного предприятия и хозпостройки. На месте работают оперативные службы.
9 января в небе над Брянской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. В Минобороны уточнили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа – такие аппараты способны нести заряд, взрывающийся при приближении к цели.