Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Перед этим об уничтожении летательного аппарата в небе над регионом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Обнаруженный дежурными средствами противовоздушной обороны объект был уничтожен около 16:30 мск, уточнили в военном ведомстве. Речь идет о беспилотнике самолетного типа, отметили в Минобороны. Такие аппараты способны нести заряд, взрывающийся при сближении с целью.

9 января украинские дроны-камикадзе атаковали нефтебазу в Орле. При атаке пострадали три человека, им была оказана необходимая помощь. После налета беспилотников на нефтебазе начался пожар, который был оперативно локализован.