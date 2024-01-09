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17:20, 9 января 2024Россия

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

Фото: РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Перед этим об уничтожении летательного аппарата в небе над регионом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Обнаруженный дежурными средствами противовоздушной обороны объект был уничтожен около 16:30 мск, уточнили в военном ведомстве. Речь идет о беспилотнике самолетного типа, отметили в Минобороны. Такие аппараты способны нести заряд, взрывающийся при сближении с целью.

9 января украинские дроны-камикадзе атаковали нефтебазу в Орле. При атаке пострадали три человека, им была оказана необходимая помощь. После налета беспилотников на нефтебазе начался пожар, который был оперативно локализован.

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      Алан Босиков
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