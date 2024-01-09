Украинские беспилотники попытались атаковать еще один российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении средствами ПВО беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, украинский дрон самолетного типа уничтожен над Брянским районом при попытке ударить по объектам на российской территории. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали нефтебазу в Орле. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате начался пожар. Пострадали три человека.

Помимо этого, четыре беспилотника ВСУ сбиты в Курской области. Один из них уничтожен над Курчатовским районом, где расположена Курская атомная электростанция.