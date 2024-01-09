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17:14, 9 января 2024Россия

Украинские беспилотники попытались атаковать еще один российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении средствами ПВО беспилотника
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, украинский дрон самолетного типа уничтожен над Брянским районом при попытке ударить по объектам на российской территории. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали нефтебазу в Орле. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате начался пожар. Пострадали три человека.

Помимо этого, четыре беспилотника ВСУ сбиты в Курской области. Один из них уничтожен над Курчатовским районом, где расположена Курская атомная электростанция.

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      Константин Лысяков
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