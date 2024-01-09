Украинские беспилотники попытались атаковать еще один российский регион
Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении средствами ПВО беспилотникаСюжетРабота систем ПВО:
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, украинский дрон самолетного типа уничтожен над Брянским районом при попытке ударить по объектам на российской территории. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали нефтебазу в Орле. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате начался пожар. Пострадали три человека.
Помимо этого, четыре беспилотника ВСУ сбиты в Курской области. Один из них уничтожен над Курчатовским районом, где расположена Курская атомная электростанция.