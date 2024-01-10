Губернатор Подмосковья рассказал о ситуации с отоплением в Климовске

Воробьев: тепло подвели к 146 домам в Климовске, а семь отключили из-за утечек

Почти во все дома, лишившиеся отопления в микрорайоне Климовск Подольска, вернули тепло. О ситуации сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам Воробьева, в настоящее время тепло подведено к 146 домам из 176. При этом в семи из них пришлось отключить тепло из-за утечек из системы отопления. Так, на данный момент без тепла остаются 37 домов.

Воробьев добавил, что из многоэтажных жилых зданий отопления все еще лишены 12 домов, которые находятся в центре города. Глава Подмосковья пообещал завершить работу с этими объектами до конца 10 января.

4 января в котельный Климовска произошла авария, оставившая без отопления 176 домов. По словам главы Подольска Григория Артамонова, отопительная система замерзла из-за низких температур, в результате чего при запусках аварийными бригадами на магистральной линии и в системах отопления домов начали появляться новые прорывы.