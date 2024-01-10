«Исполнитель громких политических дел» В Киеве нашли мертвой в собственном доме бывшую замгенпрокурора Украины и ее дочь

ZN.UA: в Киеве нашли мертвой бывшую замгенпрокурора Украины Колинько и ее дочь

В Киеве в собственной квартире нашли мертвой бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Колинько, известную по ряду громких политических дел. В соседней квартире нашли тело ее дочери Ярославы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тревогу подняли соседи Колинько по подъезду. В их квартире накануне начала течь вода по стояку, пожилая женщина не открывала дверь. Тогда работники ЖЭКа в присутствии полиции взломали жилье.

Сообщается, что 71-летняя Ольга Колинько много лет тяжело болела и не выходила на улицу, за ней ухаживала дочь, которую обнаружили мертвой в соседней квартире, также принадлежавшей семье.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и эксперты, они выясняют обстоятельства смерти женщин.

Колинько приобрела известность, обвинив генпрокурора Украины в злоупотреблениях

Ольга Колинько дважды занимала должность заместителя генерального прокурора Украины — с 1993 по 2000 и с 2003 по 2005 год. Во время президентства Леонида Кучмы она возглавляла комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, вела ряд громких дел.

Колинько приобрела известность на Украине в связи с делом бывшего генпрокурора Святослава Пискуна, который некоторое время был ее непосредственным руководителем.

Она обвиняла его в коммерческой деятельности во время пребывания на посту, хотя отмечала, что личного конфликта с Пискуном у нее не было. После назначения главой Координационного комитета по вопросам борьбы с оргпреступностью при президенте Украины, по словам Колинько, Пискун негативно отзывался о ней в СМИ.

Но когда в комитет стали обращаться прокуроры — кто-то по совести, кто-то в силу принципиальности, кто-то, может, из-за страха перед наказанием за безобразия, которые происходили в Генпрокуратуре, — молчать не смогла Ольга Колинько бывший заместитель генпрокурора Украины

В 2003 году после ряда обвинений генпрокурор был отстранен от должности. Колинько заявляла, что ее семье поступали угрозы, за ними велась слежка, Генпрокуратура оказывала на ее родных давление.

В 2005 году Пискун вернулся к исполнению обязанностей, служебная проверка не обнаружила превышения полномочий. После этого он уволил Ольгу Колинько с должности заместителя, мотивировав это сокращением штатов, писала «Украинская правда».

Ольге Колинько неоднократно прочили пост генпрокурора Украины, однако эту должность она так и не заняла.

Колинько называли исполнителем громких политических дел

Во время президентства Леонида Кучмы Ольга Колинько была одним из главных следователей по делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

Он занимал этот пост с мая 1996 года по июль 1997 года. Как сообщали в 2007 году РИА Новости, политик попал в десятку самых коррумпированных мировых лидеров по версии Всемирного банка.

В феврале 1999 года генпрокурор Украины потребовал от Верховной Рады лишить Лазаренко депутатской неприкосновенности и арестовать его. Экс-премьер скрылся от украинского правосудия в США, где был осужден на девять лет тюрьмы за коррупцию, отмывание денег, вымогательство и мошенничество.

Сам Лазаренко считал дело против него сфабрикованным. Он заявлял, что главным заказчиком политических дел на Украине являлся Леонид Кучма, а их исполнителем — занимавшая должность заместителя генпрокурора Ольга Колинько. Его слова процитировало издание «Зеркало недели».

Кто исполнитель этих громких дел — он тоже один — это заместитель генерального прокурора госпожа Ольга Колинько, которая вела дела и в отношении многих других политических лидеров. Такие дела ведет только она. Эти дела не имеют никаких оснований и никакого будущего как политические и надуманные. Это политическая расправа над сильной оппозицией — не больше и не меньше Павел Лазаренко бывший премьер-министр Украины

Кроме того, Колинько вела дела против бывшего вице-спикера Верховной Рады Александра Ткаченко, депутата и временно исполняющего обязанности премьер-министра Украины Ефима Звягильского, который после судебного преследования покинул страну и выехал в Израиль, личного помощника председателя Верховной Рады Александра Мороза и ряда других политиков.

В 2008 году убили отца Ольги Колинько

В 2008 году убили 85-летнего отца Ольги Колинько Михаила Чоботько. Его тело нашел в доме на окраине Березани один из родственников, сообщало издание kp.ua.

Злоумышленник расправился и с собакой пожилого мужчины. В жилье были разбросаны вещи, на стенах обнаружились пятна крови, преступник также устроил погром в погребе.

Тело Михаила Чоботько нашли в колодце во дворе сотрудники правоохранительных органов, его извлекли спасатели. Было возбуждено дело об убийстве.

Как отмечает издание, официальной версией следствия стало ограбление, однако журналисты не исключили, что смерть связана с профессиональной деятельностью Ольги Колинько, поскольку злоумышленники что-то искали в доме. Источник в прокуратуре сообщал, что ценности даже деньги не пропали — возможно, целью преступников являлись документы.

