Китаю предрекли оживление экономики

Goldman Sachs: ВВП Китая может вырасти на 4,8 % в 2024 году

По итогам 2024 года ВВП Китая может вырасти на 4,8 процента. Подобной динамике будет способствовать в том числе восстановление потребительского спроса в азиатской стране, сообщает CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков американского банка Goldman Sachs (GS).

По мнению экспертов, восстановление деловой активности будет наблюдаться в первую очередь в секторе услуг. Рост в этом сегменте будет гораздо больше, чем суммарные темпы увеличения производства товаров, — 9,2 против 6 процентов. При этом усиление деловой активности будет связано с туристической отраслью и сферой досуга.

Аналитики GS полагают, что в 2024 году в Китае будет наблюдаться повышенный спрос на услуги гостиничных операторов, онлайн-турагентов. Кроме того, ожидается восстановление интереса граждан к различным азартным игровым заведениям в Макао. В то же время в структуре расходов рядовых китайцев может произойти кардинальный сдвиг. Если раньше они предпочитали делать акцент на количество, то в этом году ставка будет сделана на качество приобретаемой продукции, резюмировали эксперты.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков предрекло миру новые торговые войны из-за роста производства в Китае. Планы местных властей по избежанию рецессии при помощи стимулирования внутреннего производства и увеличения экспорта товаров, по мнению экспертов, с высокой долей вероятности приведут к экономическим конфликтам КНР с США, странами Евросоюза (ЕС) и другими государствами.