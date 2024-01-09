Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:08, 9 января 2024Экономика

Миру предрекли торговые войны из-за Китая

Bloomberg предрек новые торговые войны с США из-за роста производства в Китае

Фото: Ng Han Guan / AP

Попытки Китая избежать рецессии путем инвестиций в производство и увеличения экспорта товаров могут привести к новым торговым войнам с США, Европой и другими государствами. Такие последствия для мира предрекли аналитики Bloomberg.

Из-за проблем в экономике Китай переориентировался на производство вместо недвижимости, которая ранее обеспечивала порядка 20 процентов роста экономики страны. Правительство нарастило выдачу кредитов промышленным предприятиям, чтобы те увеличивали экспорт различных товаров. Сейчас КНР поставляет на зарубежные рынки около 45 процентов произведенных товаров, так как население не может покупать все то, что производится внутри страны. Это помогло избежать спада, однако привело к риску дисбаланса и росту напряженности в торговле с другими странами.

Материалы по теме:
Великий китайский пузырь. Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис. Чем это угрожает мировой экономике?
Великий китайский пузырь.Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис. Чем это угрожает мировой экономике?
6 ноября 2023
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

Власти ряда государств начали реагировать на увеличение поставок из Китая и вводить протекционистские меры. В ЕС начали расследование в отношении китайских электромобилей. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, политика Китая может подорвать европейскую промышленную базу.

В ноябре 2023 года китайский экспорт вырос впервые за полгода, прибавив 0,5 процента в годовом выражении. Достичь роста на фоне снижения экспортных заказов, фиксирующегося девятый месяц подряд, удалось во многом за счет скидок, которые предоставляют владельцы фабрик, борющиеся за привлечение зарубежных покупателей. При этом затраты на производство растут в стране пятый месяц подряд.

Ситуация, при которой суммарный экспорт из Китая превышает объемы импорта, ставит под угрозу развитие ключевых секторов европейской экономики и реализацию перехода региона к климатической нейтральности, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, торговый дисбаланс в отношениях КНР и Европы с 2020 по 2022 год удвоился и достиг 277 миллиардов долларов. Подобная динамика была обусловлена повышенным спросом граждан европейских стран на электронику и другие виды техники из КНР для работы в удаленном режиме на фоне пандемии.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Известного российского поэта сбила машина в Москве. Он находится в тяжелом состоянии

      Россияне массово устремились в одну пляжную страну Азии

      Жена футболиста Смолова раскрыла секрет похудения на 17 килограммов после родов

      Россиян начнут предупреждать о критичном росте долгов

      Россиянам объяснили правила ухода за зубными имплантами

      Трое россиян жестоко избили двух прохожих за замечание

      Пушилин заявил о желании Запада затягивать конфликт на Украине до конца

      Известный актер высказался об исчезновении коренных москвичей

      Российским компаниям разрешили не имитировать продажу валюты

      В США восстановили связь с лунным модулем Peregrine

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости