Миру предрекли торговые войны из-за Китая

Bloomberg предрек новые торговые войны с США из-за роста производства в Китае

Попытки Китая избежать рецессии путем инвестиций в производство и увеличения экспорта товаров могут привести к новым торговым войнам с США, Европой и другими государствами. Такие последствия для мира предрекли аналитики Bloomberg.

Из-за проблем в экономике Китай переориентировался на производство вместо недвижимости, которая ранее обеспечивала порядка 20 процентов роста экономики страны. Правительство нарастило выдачу кредитов промышленным предприятиям, чтобы те увеличивали экспорт различных товаров. Сейчас КНР поставляет на зарубежные рынки около 45 процентов произведенных товаров, так как население не может покупать все то, что производится внутри страны. Это помогло избежать спада, однако привело к риску дисбаланса и росту напряженности в торговле с другими странами.

Власти ряда государств начали реагировать на увеличение поставок из Китая и вводить протекционистские меры. В ЕС начали расследование в отношении китайских электромобилей. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, политика Китая может подорвать европейскую промышленную базу.

В ноябре 2023 года китайский экспорт вырос впервые за полгода, прибавив 0,5 процента в годовом выражении. Достичь роста на фоне снижения экспортных заказов, фиксирующегося девятый месяц подряд, удалось во многом за счет скидок, которые предоставляют владельцы фабрик, борющиеся за привлечение зарубежных покупателей. При этом затраты на производство растут в стране пятый месяц подряд.

Ситуация, при которой суммарный экспорт из Китая превышает объемы импорта, ставит под угрозу развитие ключевых секторов европейской экономики и реализацию перехода региона к климатической нейтральности, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, торговый дисбаланс в отношениях КНР и Европы с 2020 по 2022 год удвоился и достиг 277 миллиардов долларов. Подобная динамика была обусловлена повышенным спросом граждан европейских стран на электронику и другие виды техники из КНР для работы в удаленном режиме на фоне пандемии.