Боррель увидел риски для европейской экономики в тесных связях с Китаем

Боррель: огромный торговый дисбаланс с Китаем ставит под угрозу экономику ЕС

Огромный торговый дисбаланс в отношениях с Китаем ставит под угрозу развитие ключевых секторов европейской экономики и реализацию перехода региона к климатической нейтральности. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. Его слова приводит Bloomberg.

Профицит торгового баланса (ситуация, при которой суммарный экспорт из страны превышает объемы импорта — прим. «Ленты.ру») Китая в отношениях с Европой в 2020-2022 годах удвоился и достиг к концу прошлого года 277 миллиардов долларов. Подобная динамика была обусловлена во многом повышенным спросом граждан европейских стран на электронику и другие виды техники из КНР для облегчения работы в удаленном режиме на фоне коронавирусной пандемии.

В 2023 году перед Европой сохраняются риски усиления зависимости от поставок высокотехнологической продукции из Китая. Чтобы избежать усиления подобного сценария, глава европейской дипломатии призвал власти региона перейти к политике протекционизма и снизить долю импорта из КНР в ряде ключевых отраслей. «Торговый дисбаланс с Китаем настолько велик, что <...> это (снижение торговой зависимости — прим. «Ленты.ру») потребует решительных протекционистских мер», — заключил Боррель в ходе выступления во время трехдневного визита в Китай.

Ранее агентство Reuters сообщало о рисках усиления технологической зависимости стран ЕС от Китая к 2030 году. Речь идет главным образом о поставках в регион литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов из КНР. Зависимость Европы в этой области в ближайшие семь лет может стать сопоставимой с той, какая была от России в области поставок энергоресурсов до февраля 2022 года. На этом фоне ЕС необходимо диверсифицировать маршруты поставок, сделав акцент на импорте подобной продукции из африканских и латиноамериканских государств.