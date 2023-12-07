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13:11, 7 декабря 2023Экономика

Китай впервые за полгода нарастил поставки товаров за рубеж

Reuters: экспорт из Китая вырос в ноябре впервые за полгода благодаря скидкам

Фото: Brian Snyder / Reuters

Китайский экспорт вырос в прошлом месяце впервые за полгода, прибавив в сравнении с данными за ноябрь 2022-го 0,5 процента, пишет Reuters. Как следует из таможенной информации, представленной Китаем 7 декабря, рост показателя зафиксирован на фоне его падения в октябре на 6,4 процента.

По данным журналистов, достичь роста на фоне снижения экспортных заказов, фиксирующегося девятый месяц подряд, удалось во многом за счет скидок, которые предоставляют владельцы фабрик, борющиеся за привлечение зарубежных покупателей. При этом, отмечает агентство, затраты на производство растут в стране пятый месяц подряд.

«Мы сомневаемся, что такая устойчивость сохранится, поскольку экспортеры не смогут продолжать снижать цены в течение длительного времени», — прокомментировал экономист по Китаю из Capital Economics Цзычунь Хуан.

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При этом, согласно не столь пессимистичным оценкам, меры господдержки, реализовывающиеся с июня, возымели сейчас некоторый эффект. «Крупнейшими статьями экспорта по-прежнему являются электрооборудование и автомобили, поэтому спрос в Европе и России будет способствовать увеличению исходящих поставок», — отметил главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван.

В последнем месяце лета, когда падение курса юаня к американской валюте с начала 2023 года составило шесть процентов, госбанки Китая приступили к активному избавлению от долларов ради поддержки нацвалюты, увенчавшейся к концу ноября успехом. В том же месяце Китай сообщил об очередном снижении объема экспорта, сократившемся в долларовом выражении на 8,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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      Дмитрий Воронин
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