Кортни Кокс высмеяла свою короткую челку в фильме «Крик»

Американская актриса Кортни Кокс высмеяла свою прическу в фильме «Крик», сняв шуточный ролик. Соответствующее видео опубликовано на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вначале на размещенных кадрах появляется один из друзей 59-летней звезды, который спрашивает, что происходит в ее особняке. Артистка отвечает, что идет строительство.

Затем она замечает, что на одежде приятеля напечатано ее изображение в роли журналистки Гэйл Уэзерс из упомянутой кинокартины. Так, указанная героиня предстала с короткой рваной челкой. «Что это? Не носи эту толстовку. И эта челка... Да ладно, это смешно. Это неловко», — заявила знаменитость.

Впоследствии Кокс обнаруживает, что строители также примерили предметы гардероба с принтами в виде ее персонажей из различных фильмов с нелепыми прическами.

В январе 2022 года Кортни Кокс раскрыла секрет челки в фильме «Крик». Актриса пояснила, что челка была накладная и ее подстригли прямо на съемочной площадке. По словам звезды, она должна была быть длиннее, однако из-за ошибки получилась чересчур короткой.