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Кортни Кокс раскрыла секрет челки в фильме «Крик»

Актриса Кортни Кокс: короткая челка в третьей части фильма «Крик» была накладной
Кортни Кокс

Кортни Кокс. Фото: @courteneycoxofficial

Американская актриса Кортни Кокс, прославившаяся благодаря роли Моники Геллер в «Друзьях», а также журналистки Гэйл Уэзерс в серии фильмов «Крик», раскрыла секрет своей челки в упомянутой кинокартине. Об этом она рассказала на YouTube-шоу актрисы Дрю Бэрримор.

57-летняя знаменитость вспомнила прическу, которую ей сделали для съемок в третьей части фильма, вышедшего в 2000-м году. Тогда Кокс предстала перед зрителями с темными волосами длиной до плеч и короткой небрежной челкой, едва прикрывающей лоб.

Во время интервью, приуроченному к выходу пятой части «Крика», актриса пояснила, что челка была накладная и ее подстригли прямо на съемочной площадке. По словам звезды, она должна была быть длиннее, однако из-за ошибки получилась чересчур короткой.

«Не было ничего хуже. Это был большой жизненный урок: моя прическа навсегда запечатлелась на кадрах. У нас был только один комплект челки, поэтому мне не оставалось другого выбора», — поделилась Кокс.

В июле 2021 года прическа героини из сериала «Друзья» стала новым модным трендом. Речь идет о стрижке боб с прямыми удлиненными прядями у лица, как у персонажа Рэйчел Грин, роль которой исполнила актриса Дженнифер Энистон. Британский стилист Джордж Нортвуд добавил, что естественный цвет волос пользуется популярностью у девушек.

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Айсель Эюбова
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