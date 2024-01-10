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11:37, 10 января 2024Интернет и СМИ

Известный обзорщик КВН пожаловался на «старое говно» в телеигре

Обзорщик КВН Денис Косяков пожаловался на отсутствие новых команд в телеигре

Кадр: Денис Косяков / YouTube

Известный обзорщик КВН, актер и комик Денис Косяков раскритиковал телеигру за отсутствие новых команд. На эту тему он высказался в видео, опубликованном на YouTube.

Косяков заявил, что ему не понравился финал Высшей лиги КВН-2023. Он выразил надежду на то, что в новом сезоне в «Клубе веселых и находчивых» большинство команд будут новыми.

Обзорщик также пожаловался на текущее состояние КВН словами «осточертело это старое одинаковое говно». «Из года в год одно и то же, не хочу больше, нужна свежая кровь в КВН. Давайте новые команды, молодые, новые, смешные команды, которые делают то, что у них хорошо получается, и не делают то, что получается плохо», — заявил он.

Ранее Косяков критически высказался об актере театра и кино Александре Олешко в роли ведущего КВН. Он назвал артиста позорищем и счел, что хуже ведущего у КВН еще не было.

Денис Косяков — актер театр и кино, сценарист, телеведущий и комик. Является победителем первого сезона юмористического шоу «Смех без правил» и финалистом проекта «Comedy Баттл. Турнир». На своем YouTube-канале публикует обзоры на игры КВН, фильмы и другой контент.

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      Олег Давыдов
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