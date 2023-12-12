Популярный комик назвал ведущего КВН позорищем

Популярный российский комик и актер Денис Косяков раскритиковал ведущего КВН, актера театра и кино Александра Олешко. В видеообзоре фестиваля «Голосящий КиВиН», опубликованном на YouTube, он назвал артиста позорищем.

«Ну что сказать? Хуже ведущего у КВН еще не было, конечно. Я не понимаю, почему при живом [шоумене] Мите Хрусталеве, который сидит в жюри, выпускают на сцену вот это безобразие, провинциальное ДК (дом культуры — прим. «Ленты.ру»), позорище», — заявил Косяков, говоря об Олешко.

Ранее Косяков похвалил Хрусталева за обаяние и отметил, что шоумен мог бы стать идеальной заменой ведущего КВН Александра Маслякова. По его мнению, Хрусталев должен стать постоянным ведущим телеигры.

В феврале 2022 года Масляков заразился коронавирусом и из-за болезни был вынужден пропустить игры нового сезона КВН. После этого вместо него проект вели шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш, юморист Вадим Галыгин, актеры Дмитрий Нагиев, Александр Олешко и Андрей Бурковский.