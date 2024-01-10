Сокращение поставок тяжелой техники Украине объяснили

Военный эксперт Дандыкин: сокращение поставок техники связано с неудачами Киева

Западные страны в 2023 году передали Украине меньше тяжелой техники из-за неудачи Киева во время наступления, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил сокращение поставок вооружений союзниками Украины.

«Это связано прежде всего с неудачами контрнаступления. Они не оправдали оказанного им доверия. Все, что давали, во многом потеряно, небольшое количество территории, которое было приобретено, сейчас в большинстве своем наши возвращают. Была освобождена Марьинка, сейчас продвигаются по определенным направлениям. Есть еще и внутренние проблемы — в Америке предстоящие выборы, в Германии сейчас не все спокойно, а это главный спонсор Киева в Европе», — отметил он.

По мнению Василия Дандыкина, без успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году западной помощи станет еще меньше.

Все заявления Киева о том, что они все сделают, ворвутся в Севастополь и так далее — все закончилось неудачей. Поэтому их посадили на более скудный паек Василий Дандыкин военный эксперт

«Это не значит, что не будут давать. Будут давать, ресурсы сейчас у них есть, особенно человеческие. Пока есть сопротивление, бои идут очень жесткие, но во многом их атаки носят инерционный характер, в основном они собираются уходить в оборону, пытаются отсидеться, вооружиться», — заключил специалист.

Согласно данным Института мировой экономики Кильского Университета (IfW Kiel), в 2023 году страны Запада стали поставлять меньше вооружений Украине. Аналитики подсчитали, что в 2022 году западные страны обещали передать Украине намного больше техники и боеприпасов по сравнению с 2023 годом, и только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Киевом.