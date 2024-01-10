В Германии указали на сокращение Западом поставок вооружения на Украину

Кильский институт: в 2023 году Запад сократил поставки вооружения на Украину

В 2023 году страны Запада сократили поставки своих вооружений на Украину. Об этом свидетельствуют данные Института мировой экономики Кильского Университета (IfW Kiel).

По данным аналитиков, в 2022 году западные страны обещали передать Украине намного больше техники и боеприпасов по сравнению с 2023 годом, и только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Киевом.

Например, в 2022 году страны Запада собирались отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 434 танка, но в 2023 году пообещали украинским властям только 380 танков.

Отмечается, что за время украинского конфликта Запад собираются поставить а Украину 814 танков и 97 ракетных систем.

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что поставки вооружений Киеву Западом не смогут восполнить потери ВСУ. Он отметил, что западные страны не могут сравниться с Россией и тем более превзойти ее по количеству ракет и дронов.