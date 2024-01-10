Министр обороны Италии назвал 2024 год ключевым для украинского конфликта

Министр обороны Италии Крозетто: 2024 год ключевой для конфликта на Украине

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал 2024 год ключевым для конфликта на Украине. Его цитирует РИА Новости.

«Россия, хотя и не достигла желаемых целей, похоже, не проявляет признаков ослабления. Фактор времени, который, по мнению некоторых, работал в пользу Киева, теперь, похоже, более благоприятен для Москвы», — отметил глава оборонного ведомства.

По словам Крозетто, 2024 год станет для украинского конфликта определяющим из-за запланированных в США, России и странах Евросоюза выборов.

Ранее депутат бундестага Маттиас Моосдорф заявил, что в 2024 году должны начаться переговоры России и западных стран по Украине. Парламентарий подчеркнул, что людям по всему миру надоел конфликт на Украине.