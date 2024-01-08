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05:12, 9 января 2024Мир

В Германии назвали сроки начала переговоров России и Запада по Украине

Моосдорф: в 2024 году должны начаться переговоры России и Запада по Украине
Маттиас Моосдорф

Маттиас Моосдорф. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

В 2024 году должны начаться переговоры России и Запада по Украине, заявил «Известиям» депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

По его словам, старт переговоров может быть увязан с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Как считает Моосдорф, начало переговоров — конец хаоса. Депутат бундестага уверен, что людям по всему миру надоел конфликт на Украине.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что западные союзники не просят от Киева вести переговоры с Москвой о замораживании конфликта.

Как считает глава итальянского правительства Джорджа Мелони, переговоры могут начаться только при паритете сторон конфликт на поле бое, поэтому Западу нужно продолжать поддерживать украинцев.

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      Марина Совина
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