Мировой экономике предрекли крупнейшую за 30 лет угрозу

WB: перспективы роста мировой экономики могут оказаться самыми слабыми за 30 лет

В ближайшие пять лет перспективы развития мировой экономики могут оказаться самыми слабыми за последние 30 лет. В обозримом будущем для глобального ВВП может наступить наиболее сложный период, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на прогноз аналитиков Всемирного банка (World Bank, WB).

За последнее время темпы роста глобальной экономики значительно замедлились, пока власти ведущих государств делали акцент на борьбе с негативными последствиями инфляционного и финансового кризисов. Все это может в итоге привести к неудаче лидеров 193 стран в достижении целей устойчивого развития, согласованных в рамках ООН в 2015 году.

Под угрозой срыва может оказаться и стратегия борьбы с глобальной бедностью, утверждают эксперты. По словам заместителя главного экономиста Всемирного банка Айхана Косе, в настоящее время складывается «не очень радостная картина». Так, жители четверти развивающихся стран к настоящему времени стали беднее, чем в допандемийный период, посетовал аналитик. Ситуацию может усугубить дальнейший рост цен на товары и логистические услуги, резюмировал эксперт.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что еще одной угрозой для мировой экономики в 2024 году может стать возможное начало войны за Тайвань. Если власти Китая сочтут нужным решить территориальный вопрос силовым путем, это может привести к риску прямого столкновения с США. В этом случае суммарный ущерб для глобального ВВП может составить около 10 триллионов долларов. Реализация подобного сценария станет гораздо более опасной для мира, чем эффект от пандемии коронавируса и военного конфликта на Украине.