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10:08, 9 января 2024Экономика

Подсчитаны риски для мировой экономики от начала конфликта вокруг Тайваня

Bloomberg: начало конфликта вокруг Тайваня приведет к потере 10,2 % мирового ВВП

Фото: Ann Wang / Reuters

Начало полноценного военного конфликта вокруг Тайваня может привести к потере 10,2 процента мирового ВВП. Речь идет о рисках потери примерно 10 триллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Аналитики утверждают, что суммарный ущерб от нового очага геополитической напряженности будет намного больше, чем от конфликта на Украине, пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса 2009 года. При этом негативные последствия от потенциального военного конфликта на Тайване прочувствуют на себе ключевые отрасли глобальной экономики, говорится в исследовании.

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Одной из главных причин столь масштабных последствий является тот факт, что Тайвань занимает лидирующие мировые позиции в области производства полупроводников. В результате военных действий под ударом может оказаться производство ноутбуков, планшетов и смартфонов. Кроме того, Тайваньский пролив представляет собой «один из важнейших в мире торговых путей», и рост напряженности в этом регионе может негативным образом отразиться на перспективах развития глобальной торговли, предупреждают эксперты.

Ранее издание Politico представило список с самыми неожиданными, но вероятными событиями на 2024 год. Одним из главных рисков эксперты назвали потенциальное начало боевых действий на Тайване. По мнению Руководителя программы Центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона Мэтью Берроуза, многое в этом вопросе будет зависеть от результатов выборов. Если президентский пост займет кандидат Лай Цзин-те, за этим может последовать объявление о независимости острова и начало войны между США и Китаем.

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      Анатолий Акулов
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