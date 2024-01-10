Младшая сестра Кейт Мосс снялась в откровенном бикини в честь 26-летия

Лотти Мосс, младшая сестра британской модели Кейт Мосс, снялась в откровенном виде в честь дня рождения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых она запечатлела себя в зеркало в розово-оранжевом бикини, оформленном тонкими завязками. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице девушки отсутствует макияж, а волосы заплетены в косу.

Поклонники оценили данные фото в комментариях под постом. «Какая очаровательная», «Так красиво и естественно», «Потрясающая девушка», «Выглядишь невероятно привлекательно», «Красотка», — высказывались они.

Ранее российская супермодель Ирина Шейк также отметила день рождения в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. Манекенщица отпраздновала 38-летие в компании друзей в нью-йоркском ресторане The Polo Bar, который принадлежит дизайнеру Ральфу Лорену. Шейк появилась на публике в прозрачном облегающем платье цвета хаки, отказавшись при этом от бюстгальтера.