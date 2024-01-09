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09:50, 9 января 2024Ценности

Ирина Шейк отпраздновала 38-летие в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: @itinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк отметила день рождения в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица отпраздновала 38-летие в компании друзей в нью-йоркском ресторане The Polo Bar, который принадлежит дизайнеру Ральфу Лорену. Шейк появилась на публике в прозрачном облегающем платье цвета хаки, отказавшись при этом от бюстгальтера. Среди прочего она надела бомбер аналогичного оттенка, а волосы распустила.

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Известно, что на ужине присутствовали модели Эмили Ратаковскии, Стелла Максвелл, а также модельер Риккардо Тиши и другие знаменитости. Кроме ресторана компания посетила каток, а после отправилась домой к имениннице.

В декабре 2023 года Ирина Шейк разместила фото в необычном образе и развеселила русскоязычных фанатов. Знаменитость опубликовала серию кадров, на которых она позирует на фоне Эйфелевой башни в Париже. На ней был надет черный плащ, оформленный широким поясом. Ее образ дополнили носки бренда Nike с кожаными босоножками на шпильке.

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      Карина Черных
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