Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:28, 10 января 2024Среда обитания

Москвичам назвали время прихода тепла

Позднякова: на неделе температура в столице будет колебаться

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москвичей на первой рабочей неделе после новогодних каникул ждут постоянные температурные колебания. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Морозную погоду в столице определял «гребень антициклона» — область повышенного давления. В настоящее время атмосферное давление понижается, что означает потепление в городе.

Днем в среду, 10 января, ожидается умеренный снег. Ночью минимальная температура составит 7-9 градусов ниже нуля. В интервале с 00:00 до 02:00 потеплеет до минус 1-2 градуса. Днем температура приблизится к отметке минус 7-9 градусов. Порывы ветра в этот день могут достигать 12-14 метров в секунду.

Материалы по теме:
Уникальное озеро на грани экологической катастрофы. Как его собираются спасать при помощи человеческих волос?
Уникальное озеро на грани экологической катастрофы.Как его собираются спасать при помощи человеческих волос?
14 ноября 2023
Богачей Кремниевой долины обвиняют в афере на миллиарды долларов. Как они захватывают земли ради нового города-утопии?
Богачей Кремниевой долины обвиняют в афере на миллиарды долларов.Как они захватывают земли ради нового города-утопии?
17 ноября 2023

Волна потепления ожидается в четверг, 11 января. Минимальная температура воздуха составит минус 10-12 градусов, днем потеплеет до минус 2-4 градусов. Погода будет облачная, со снегом и метелью. В пятницу и субботу, 12 и 13 января, в столицу придет похолодание. Ночью температура составит минус 15-20 градусов, а днем — минус 13-18 градусов.

Подобные температурные колебания, нехарактерные для зимы, ожидаются и на следующей неделе, предупредила специалист.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предсказывал, что Москва окажется в холодном атмосферном фронте в ночь с четверга на пятницу. Тогда похолодает до минус 13-18 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США решили шантажом заставить Грецию поставлять оружие Украине. Какой ультиматум выдвинул Вашингтон?

      В Великобритании заверили в готовности поддерживать Украину годами

      В Грузии высказались о переходе в сборную страны дочери Тутберидзе

      Сотрудница полиции в российском регионе заморила голодом служебную собаку

      Стало известно о потере Украиной самых опытных военных

      Пленный боец ВСУ высказался об отношении украинцев к Зеленскому

      Названо способное купировать преимущества артиллерии НАТО в зоне СВО оружие

      В СПЧ назвали причину инцидента с угрожавшим свернуть шею девочке мигрантом

      Вернувшийся с СВО из-за контузии чеченец избил прохожего в центре Петербурга

      Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости