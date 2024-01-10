Москвичам назвали время прихода тепла

Позднякова: на неделе температура в столице будет колебаться

Москвичей на первой рабочей неделе после новогодних каникул ждут постоянные температурные колебания. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Морозную погоду в столице определял «гребень антициклона» — область повышенного давления. В настоящее время атмосферное давление понижается, что означает потепление в городе.

Днем в среду, 10 января, ожидается умеренный снег. Ночью минимальная температура составит 7-9 градусов ниже нуля. В интервале с 00:00 до 02:00 потеплеет до минус 1-2 градуса. Днем температура приблизится к отметке минус 7-9 градусов. Порывы ветра в этот день могут достигать 12-14 метров в секунду.

Волна потепления ожидается в четверг, 11 января. Минимальная температура воздуха составит минус 10-12 градусов, днем потеплеет до минус 2-4 градусов. Погода будет облачная, со снегом и метелью. В пятницу и субботу, 12 и 13 января, в столицу придет похолодание. Ночью температура составит минус 15-20 градусов, а днем — минус 13-18 градусов.

Подобные температурные колебания, нехарактерные для зимы, ожидаются и на следующей неделе, предупредила специалист.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предсказывал, что Москва окажется в холодном атмосферном фронте в ночь с четверга на пятницу. Тогда похолодает до минус 13-18 градусов.