Москвичей предупредили о возвращении сильных морозов

Синоптик Ильин: после пика потепления на Москву обрушатся сильные морозы

После нескольких дней потепления на Москву вновь обрушатся сильные морозы. О возвращении холодов жителей столицы предупредил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, сначала температура воздуха в Москве будет повышаться и достигнет своего пика 11 января. «К четвергу она составит от минус одного до минус шести градусов. При этом пройдет небольшой снежок, с усилением ветра от 12 до 17 метров в секунду, а на дорогах сохранится гололедица», — поделился информацией он.

После этого, отметил Ильин, столица окажется в холодном атмосферном фронте, и столбики термометров в городе вновь резко опустятся. Так, в ночь с четверга на пятницу похолодает до минус 13-18 градусов, а дневная температура 12 января составит от минус 11 до минус 16 градусов. Морозы продолжат усиливаться и в субботу, 13 января: ночью ожидается до минус 22 градусов, а днем — минус 15-20. Помимо этого, может выпасть небольшой снег. Однако в воскресенье, 14 января, в городе вновь начнется потепление, заключил синоптик.

Ильин также сообщил, что январь 2024 года отличается аномально низкими температурами, и с большой долей вероятности данная тенденция сохранится до конца месяца.

Днем ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что в период с 10 по 12 января в столице прогнозируются резкие перепады атмосферного давления.