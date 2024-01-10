Москвичей предупредили об опасных погодных явлениях

МЧС: в Москве ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду и снежные заносы

В Москве 10 и 11 января ожидаются сильный снег, метель, гололедица и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об опасных погодных явлениях жителей столицы предупредили в Главном управлении МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 18:00 10 января до 21:00 11 января в городе Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель. Гололед. На дорогах гололедица, местами снежные заносы», — рассказали в ведомстве.

В МЧС призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров на дорогах и не парковать автомобили рядом с деревьями. Жителей столицы также попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил москвичей о возвращении сильных морозов. По словам специалиста, сначала температура воздуха в Москве будет повышаться и достигнет своего пика 11 января. После этого, отметил метеоролог, столица окажется в холодном атмосферном фронте, и столбики термометров в городе вновь резко опустятся. Так, в ночь с четверга на пятницу похолодает до минус 13-18 градусов, а дневная температура 12 января составит от минус 11 до минус 16 градусов.