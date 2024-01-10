В Москве ночью наступит аномальное потепление

Синоптик Вильфанд: в ночь на 11 января в Москве потеплеет до нуля градусов

В ночь на 11 января москвичей ожидает аномальное потепление. Температура повысится с минус 10 градусов до нуля, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кроме того, циклон принесет в столицу снегопад. Уже днем в четверг вновь похолодает до минус 10-13 градусов и придет метель. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Водителей предупреждают о снежных заносах и гололедице.

К субботе, 13 января, в Москву нагрянут аномальные холода. По прогнозам синоптиков, столбики термометров в Москве опустятся до минус 22-24 градусов, а в регионе — до минус 30 градусов.