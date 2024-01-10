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18:32, 10 января 2024Среда обитания

Москвичам пообещали возвращение аномальных холодов

Синоптик Вильфанд: температура в Москве к субботе опустится до -24 градусов

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москву вернутся аномальные холода. Морозную погоду столичным жителям в беседе с РИА Новости пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К субботе столбики термометров в Москве опустятся до минус 22-24 градусов, а в регионе — до минус 30 градусов. Отклонение от климатической нормы составит 15-16 градусов. В Старый Новый год температура днем будет держаться на отметке минус 15 градусов, ночью — минус 22 градуса. Повышение температуры синоптик прогнозирует только к понедельнику: 15 января она потеплеет до 1-6 градусов ниже нуля.

Ранее метеорологи назвали причину аномальных холодов, обрушившихся на столицу. Их вызвал «нервный климат» в сочетании с воздушными вихрями.

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      Виктория Клабукова
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