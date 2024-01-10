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15:15, 10 января 2024Среда обитания

«Нервный климат» Москвы объяснили

Метеоролог Терешонок: аномальные холода в Москве вызваны «нервным климатом»

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Аномальные холода, которые обрушились на Москву в начале января и скоро вернутся в город вновь, вызваны «нервным климатом». Причину такой погоды назвал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, морозы в столице провоцируют циклоны и антициклоны. «Холод всегда идет из Арктики. Антициклоны и циклоны способствуют выбросу арктических воздушных масс. Подобные вторжения нечастые за последние 20 лет», — рассказал он. Терешонок считает, что, помимо воздушных вихрей, на погодные изменения влияет солнечная активность. «Число Вольфа (числовой показатель солнечной активности — прим. «Ленты.ру») понижается при минимуме солнечной активности, и происходят такие катаклизмы. Климат нервный», — пояснил метеоролог.

Напротив, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов убежден, что аномальные холода в столице не связаны с климатом. «Я думаю, что в принципе природа стала более динамичная. Перед Новым годом текли ручьи, потом приморозило. Просто движение воздушных масс становится более энергичным, и из-за этого вырастает амплитуда флуктуации (любое случайное отклонение той или иной величины)», — высказал свое мнение он.

Ранее в этот же день синоптик предупредил россиян об аномальном похолодании до 23 градусов Цельсия 13-14 января в европейской части страны.

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      Полина Кислицына
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