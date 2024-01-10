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14:45, 10 января 2024Среда обитания

Россиян предупредили об аномальном похолодании

Синоптик Варакин предупредил россиян об аномальном похолодании 13-14 января

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

К 13-14 января в европейской части России случится аномальное похолодание. Об этом предупредил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, его слова передает RT.

Синоптик отметил, что 11 января в Москве и Подмосковье ожидается потепление. В столице столбики термометров поднимутся до нуля градусов Цельсия, а в области — до минус двух. «Но к старому Новому году у нас опять резкое аномальное похолодание. То есть температура опять опустится до минус 15-22 градусов Цельсия. Местами — минус 23 градусов», — рассказал метеоролог.

Сейчас, по данным эксперта, аномальное похолодание фиксируется на юге страны — в Крыму, на Черноморском побережье, а также в ДНР и ЛНР. «Также аномально холодно у нас в Забайкалье, Якутии, Красноярском крае, Хабаровском крае, Амурской области. Аномалии в Приморском федеральном округе, включая Татарстан, Мордовию, — там на восемь градусов Цельсия ниже климатической нормы», — добавил Варакин.

Он предупредил, что 11 января европейскую часть России накроет снегопад. Он пройдет из Санкт-Петербурга в Москву и Рязань. Также осадки затронут Костромскую, Ярославскую, Тверскую и Владимирскую области.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что жителей Москвы на первой рабочей неделе года ожидают постоянные температурные колебания.

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      Нина Ташевская
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