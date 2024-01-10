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21:48, 10 января 2024Из жизни

Найден самый большой паук с опасным для людей ядом

В Австралии обнаружили самого крупного самца самого ядовитого паука

Кадр: AP News

В Австралии найден самый крупный паук, относящийся к виду Atrax robustus. Об этом сообщает Associated Press.

Случайный прохожий обнаружил паука длиной 7,9 сантиметра на побережье к северу от Сиднея и принес его в местную больницу. Уже оттуда «гиганта», которого окрестили Геркулесом, передали Австралийскому парку рептилий. Вскоре стало ясно, что эта особь — самая крупная из всех, с которыми имели дело специалисты парка.

Длина пауков Atrax robustus обычно варьируется от одного до пяти сантиметров, причем самки больше самцов. Книга рекордов Гиннесса называет их самыми ядовитыми пауками в мире. Яд Atrax robustus крайне опасен для людей и в отдельных случаях может приводить к летальному исходу.

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«Мы привыкли, что парку дарят довольно больших пауков этого вида, однако получить настолько крупного самца — это как сорвать джекпот, — заявила Эмма Тени, которая отвечает за пауков в Австралийском парке рептилий. — Наличие в нашей коллекции самца такого размера потенциально означает выход огромного количества яда, что невероятно ценно для создания противоядия».

Программа производства противоядий была запущена в 1981 году. С тех пор в Австралии не было ни одного летального исхода в результате укуса паука Atrax robustus.

Пауки Atrax robustus обитают преимущественно в лесных массивах рядом с Сиднеем и Ньюкаслом, их также можно встретить на западе Австралии возле Голубых гор.

Ранее сообщалось, что паук-волк отложил яйца под кожу британца, который отдыхал во Франции. Это выяснилось, когда мужчина обратился к врачу из-за того, что один из пальцев на его ноге распух и приобрел багровый цвет.

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      Антонина Черташ
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