Паук-волк отложил яйца в живого человека

Паук-волк отложил яйца под кожу британца, который отдыхал во Франции. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел, когда Колин Блейк из Нортумберленда и его супруга отправились в круиз, чтобы отметить 35-летие свадьбы. Во время поездки один из пальцев на его ноге распух и приобрел багровый цвет. Корабельный врач, к которому обратился мужчина, заявил, что отек вызван укусом паука-волка.

Блейк подозревает, что паук мог укусить его, когда он и его жена обедали на открытом воздухе в Марселе. По его словам, когда палец вскрыли, он разглядел в гное паучьи яйца. После возвращения в Великобританию врачи прописали ему курс антибиотиков.

Рассказ Блейка по просьбе BBC News прокомментировала биолог Сара Гудакр из Университета Ноттингема. Она усомнилась в правильности диагноза, поскольку в Европе нет пауков, способных прокусить человеческую кожу. Кроме того, пауки-волки не откладывают яйца под кожу, а прячут их в специальном коконе, который носят на брюшке.

Ранее сообщалось, что во Франции больше десятка полупрозрачных личинок нашли в глазу 53-летнего садовода. По мнению специалистов, мужчина подвергся заражению личинками овечьего овода.

