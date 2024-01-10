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16:49, 10 января 2024Среда обитания

Назван город с худшими пробками на дорогах

«Прайм»: жители Дублина провели больше всего времени в пробках в 2023 году

Фото: Artur Widak / Globallookpress.com

Дублин занял первое место в рейтинге городов, жители которых провели больше всего времени в пробках в 2023 году. Населенные пункты с худшими пробками назвали эксперты компании по вопросам дорожного движения TomTom, передает «Прайм».

Специалисты проанализировали ситуацию на дорогах в 387 городах в 55 странах. Они выяснили, что в прошлом году жители столицы Ирландии провели в пробках 158 часов. При этом затрудненное движение увеличивало затрачиваемое на дорогу время на 66 процентов по сравнению с ситуацией, когда трафик отсутствует, — такой показатель стал рекордным среди всех городов.

Второе место в списке заняла столица Перу Лима, жители которой провели в пробках 157 часов. Третье место досталось Мехико, где проведенное в пробках время составило 152 часа.

В 2023 году в Лагосе в Нигерии, который признан городом с худшим в мире трафиком, открыли первую линию легкорельсового транспорта.

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      Александра Качан
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