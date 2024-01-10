Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:12, 10 января 2024Забота о себе

Назван простой способ сократить потребление алкоголя

Фото: Unsplash

Профессор наркологии в Йельской медицинской школе Дэвид Филлиен и профессор наркологии Йоркского университета Иэн Гамильтон оценили эффективность популярного в социальных сетях способа употреблять меньше алкоголя, который предложила блогер Бриджит Стэнгленд в TikTok. Мнение наркологов приводит Business Insider.

Согласно методу Стэнгленд, чтобы уменьшить потребление спиртного, нужно отказываться от алкоголя в течение одной недели каждого месяца. Девушка вспомнила, что ей было легкого привыкнуть к новому графику. Более того, она заметила положительные изменения в организме и стала постоянно продлевать периоды трезвости.

Гамильтон назвал этот метод компромиссным решением для тех, кто хочет снизить количество выпитого, но не готов полностью отказаться от спиртного. По его мнению, для первой попытки лучше выбирать неделю, в течение которой соблазнов выпить будет меньше. Если же продержаться не удастся, продолжил нарколог, то надо не расстраиваться, а просто попробовать еще раз.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Филлиен добавил, что трезвая неделя может стать еще и хорошим способом проверить себя на алкогольную зависимость. Если человек может обойтись без спиртного несколько дней, но потом ему обязательно надо выпить, то ему необходима помощь специалиста. Также, по его словам, нужна помощь врача, если человек может снизить ежедневную порцию с трех до двух бокалов вина, но не способен ограничиться одним.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали новый российский дрон ночным кошмаром Украины. На что способно это оружие?

      2023 год получил статус самого жаркого в истории

      Участников перестрелки в российском городе объявили в розыск

      Задержание россиянина за госизмену попало на видео

      Путин воспользовался необычным видом транспорта при посещении Чукотки

      Товарооборот России и Бразилии вырос почти вдвое

      Сжегший российский паспорт певец Шарлот выступил в суде с мольбой

      Бренд Miu Miu обругали за фото 16-летней дочери Миллы Йовович в трусах

      Процесс над бывшим чиновником управления делами президента России возобновили

      В российском регионе лесовоз обрушил мост через реку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости