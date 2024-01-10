Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:07, 10 января 2024Мир

Оппозиция в Германии выступила за переговоры России и Украины

Немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» выступила за переговоры России и Украины

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Новая немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» выступила за переговоры России и Украины. О желании оппозиции в Германии добиться переговоров по украинскому конфликту сообщает РИА Новости.

Отмечается, что лидер партии депутат бундестага Сара Вагенкнехт и ее союзники выступили против дальнейшей военной поддержки Украины и призвали к немедленному началу диалога между Москвой и Киевом.

Кроме того, соратник Вагенкнехт Фабио де Маси указал на необходимость напрямую обратиться к президенту России Владимиру Путину и восстановить общение с российской стороной.

В конце января в Берлине состоится первый съезд партии, а в июне 2024 года на выборах в Европарламент она рассчитывает набрать минимум десять процентов голосов.

Ранее депутат бундестага Маттиас Моосдорф заявил, что в 2024 году должны начаться переговоры России и Запада по Украине. По его словам, начало переговоров — конец хаоса. Немецкий депутат уверен, что людям по всему миру надоел конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали новый российский дрон ночным кошмаром Украины. На что способно это оружие?

      В Британии рассказали о разочаровании Германии в ряде стран из-за помощи Украине

      Сотрудник банка назвал свиньей и стал угрожать матери участника СВО из-за долга

      19-летний россиянин расправился с 15-летней сестрой после ссоры

      50-летний российский хоккеист высказался о решении возобновить карьеру

      Кристина Асмус похвасталась фигурой после праздников

      Звезду «Что? Где? Когда?» оштрафовали на 50 тысяч рублей

      Сжегшего российский паспорт певца Шарлота оставили в СИЗО

      Чистоплотная мышь стала каждую ночь наводить порядок в сарае у фотографа

      Сдавшийся в плен боец ВСУ заявил об отсутствии желания воевать у сослуживцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости