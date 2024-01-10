Оппозиция в Германии выступила за переговоры России и Украины

Немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» выступила за переговоры России и Украины

Новая немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» выступила за переговоры России и Украины. О желании оппозиции в Германии добиться переговоров по украинскому конфликту сообщает РИА Новости.

Отмечается, что лидер партии депутат бундестага Сара Вагенкнехт и ее союзники выступили против дальнейшей военной поддержки Украины и призвали к немедленному началу диалога между Москвой и Киевом.

Кроме того, соратник Вагенкнехт Фабио де Маси указал на необходимость напрямую обратиться к президенту России Владимиру Путину и восстановить общение с российской стороной.

В конце января в Берлине состоится первый съезд партии, а в июне 2024 года на выборах в Европарламент она рассчитывает набрать минимум десять процентов голосов.

Ранее депутат бундестага Маттиас Моосдорф заявил, что в 2024 году должны начаться переговоры России и Запада по Украине. По его словам, начало переговоров — конец хаоса. Немецкий депутат уверен, что людям по всему миру надоел конфликт на Украине.