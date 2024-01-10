От мэра российского города захотели избавиться из-за мусорного коллапса

Жители Челябинска захотели избавиться от мэра Котовой из-за мусорного коллапса

Жители Челябинска запустили петицию с требованием отправить в отставку мэра Наталью Котову из-за мусорного коллапса. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Основные претензии жителей российского города к главе включают некачественную уборку улиц, невывоз мусора, плохую экологию и вредные производства. Авторы петиции утверждают, что за последние пару лет качество жизни в Челябинске стало значительно хуже. Недовольство горожан достигло пика в новогодние праздники, когда власти не смогли справиться с последствиями мощного снегопада.

«Уже две недели наш город не могут очистить от снега, что привело к 11-балльным пробкам в первый рабочий день после праздников. Общественный транспорт ходит раз в час, люди не могут уехать. Мусор не вывозится из дворов», — рассказал автор петиции Богдан Котомин.

Ранее в Воронеже появились сугробы с фамилией мэра города Вадима Кстенина. Таким образом горожане пытались привлечь внимание властей к проблеме снежных завалов на улицах.